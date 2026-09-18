S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xcel Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Xcel Energy-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 41.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 242.718 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Xcel Energy-Aktie auf 73.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’871.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.71 Prozent gesteigert.

Xcel Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch