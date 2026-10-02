Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Xcel Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Xcel Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Xcel Energy-Aktie investierten, hätten nun 18.172 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’282.03 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28.20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy belief sich zuletzt auf 44.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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