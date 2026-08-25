S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Willis Towers Watson-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 216.37 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Willis Towers Watson-Aktie investiert, befänden sich nun 4.622 Willis Towers Watson-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 1’621.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 350.75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.11 Prozent angezogen.

Alle Willis Towers Watson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch