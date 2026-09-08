Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211
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08.09.2026 10:02:16
S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätte eine Willis Towers Watson-Anlage von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Willis Towers Watson-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Willis Towers Watson-Anteile bei 332.23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.301 Willis Towers Watson-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 334.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 0.76 Prozent.
Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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