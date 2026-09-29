Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211
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29.09.2026 10:02:12
S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Willis Towers Watson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Willis Towers Watson gewesen.
Am 29.09.2016 wurde die Willis Towers Watson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 129.79 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Willis Towers Watson-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.770 Willis Towers Watson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 225.06 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 28.09.2026 auf 292.11 USD belief. Damit wäre die Investition um 125.06 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Willis Towers Watson zuletzt 27.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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