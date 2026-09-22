S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2021 wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 230.94 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 43.301 Willis Towers Watson-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 13’285.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 306.82 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.86 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Willis Towers Watson belief sich jüngst auf 28.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch