S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Willis Towers Watson-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag bei 205.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.876 Willis Towers Watson-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’578.53 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 14.09.2026 auf 323.71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57.85 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Willis Towers Watson belief sich zuletzt auf 29.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch