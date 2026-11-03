S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor einem Jahr eingebracht

Am 03.11.2025 wurden Willis Towers Watson-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 314.00 USD. Bei einem Willis Towers Watson-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.847 Willis Towers Watson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 325.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’366.56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Willis Towers Watson eine Börsenbewertung in Höhe von 29.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch