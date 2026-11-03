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03.11.2026 10:02:17
S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Willis Towers Watson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 03.11.2025 wurden Willis Towers Watson-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 314.00 USD. Bei einem Willis Towers Watson-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.847 Willis Towers Watson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 325.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’366.56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.67 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Willis Towers Watson eine Börsenbewertung in Höhe von 29.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC
Analysen zu Willis Towers Watson PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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