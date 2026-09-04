S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 89.61 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 111.601 Williams-Sonoma-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 222.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’860.22 USD wert. Mit einer Performance von +148.60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Williams-Sonoma zuletzt 26.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch