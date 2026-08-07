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Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011

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Lukrativer Williams-Sonoma-Einstieg? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Williams-Sonoma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Williams-Sonoma
201.54 CHF 0.53%
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Vor 5 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77.33 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 12.932 Williams-Sonoma-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 246.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’192.89 USD wert. Mit einer Performance von +219.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Williams-Sonoma zuletzt 29.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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