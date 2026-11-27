Vor 5 Jahren wurde das Williams-Sonoma-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 102.86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97.220 Williams-Sonoma-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 212.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’648.45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 106.48 Prozent zugenommen.

Williams-Sonoma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.80 Mrd. USD gelistet.

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Redaktion finanzen.ch