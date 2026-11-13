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|Williams-Sonoma-Investment im Blick
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Williams-Sonoma-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Williams-Sonoma-Papier bei 186.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.536 Williams-Sonoma-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.27 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 12.11.2026 auf 250.38 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 34.27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 30.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Williams-Sonoma Inc.
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