S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Williams-Sonoma-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Williams-Sonoma-Papier bei 186.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.536 Williams-Sonoma-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.27 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 12.11.2026 auf 250.38 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 34.27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 30.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch