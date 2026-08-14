Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Williams-Sonoma-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Williams-Sonoma-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Williams-Sonoma-Aktie 27.01 USD wert. Bei einem Williams-Sonoma-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 370.302 Williams-Sonoma-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89’775.97 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Anteils am 13.08.2026 auf 242.44 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 797.76 Prozent.
Am Markt war Williams-Sonoma jüngst 28.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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