S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams Companies von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Williams Companies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Williams Companies-Papier bei 30.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams Companies-Aktie investiert, befänden sich nun 32.268 Williams Companies-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’324.94 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Papiers am 18.09.2026 auf 72.05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 132.49 Prozent vermehrt.

Williams Companies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch