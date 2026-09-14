S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams Companies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Williams Companies-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Williams Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.040 Williams Companies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams Companies-Aktie auf 72.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294.34 USD wert. Mit einer Performance von +194.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Williams Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 88.88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch