S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Williams Companies von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Williams Companies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34.19 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hat, hat nun 292.483 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’687.63 USD, da sich der Wert einer Williams Companies-Aktie am 04.09.2026 auf 74.15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116.88 Prozent angewachsen.

Williams Companies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch