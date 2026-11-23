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|Rentable Williams Companies-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams Companies-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Williams Companies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59.61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.776 Williams Companies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 1’078.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.31 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7.88 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Williams Companies eine Börsenbewertung in Höhe von 79.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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