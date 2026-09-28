S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Williams Companies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64.01 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 156.226 Williams Companies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’820.18 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Anteils am 25.09.2026 auf 69.26 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’820.18 USD entspricht einer Performance von +8.20 Prozent.

Am Markt war Williams Companies jüngst 84.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch