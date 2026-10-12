Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Williams Companies-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Williams Companies-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Williams Companies-Aktie an diesem Tag bei 28.93 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.566 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams Companies-Aktie auf 72.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’511.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 151.19 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Williams Companies belief sich jüngst auf 88.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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