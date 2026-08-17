S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Williams Companies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.48 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams Companies-Aktie investiert, befänden sich nun 408.497 Williams Companies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams Companies-Aktie auf 75.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30’718.95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 207.19 Prozent angezogen.

Insgesamt war Williams Companies zuletzt 92.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch