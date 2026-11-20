Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Weyerhaeuser-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Weyerhaeuser-Aktie an diesem Tag 32.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.027 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 606.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.37 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Weyerhaeuser belief sich zuletzt auf 14.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch