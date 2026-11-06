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|Profitabler Weyerhaeuser-Einstieg?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Weyerhaeuser-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 06.11.2016 wurden Weyerhaeuser-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Weyerhaeuser-Aktie letztlich bei 28.65 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investierten, hätten nun 349.040 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Weyerhaeuser-Aktien wären am 05.11.2026 7’549.74 USD wert, da der Schlussstand 21.63 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 24.50 Prozent verkleinert.
Weyerhaeuser war somit zuletzt am Markt 15.62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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