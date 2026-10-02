S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Weyerhaeuser-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 35.77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Weyerhaeuser-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.796 Weyerhaeuser-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 51.97 USD, da sich der Wert eines Weyerhaeuser-Anteils am 01.10.2026 auf 18.59 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 48.03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Weyerhaeuser bezifferte sich zuletzt auf 13.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch