Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Weyerhaeuser-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Weyerhaeuser-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31.00 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, befänden sich nun 32.258 Weyerhaeuser-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Weyerhaeuser-Anteile wären am 08.10.2026 618.39 USD wert, da der Schlussstand 19.17 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 38.16 Prozent.
Der Marktwert von Weyerhaeuser betrug jüngst 13.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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