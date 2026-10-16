Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Weyerhaeuser-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.65 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 422.833 Weyerhaeuser-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 8’194.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.38 USD belief. Das entspricht einem Minus von 18.05 Prozent.
Weyerhaeuser war somit zuletzt am Markt 13.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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