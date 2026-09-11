S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Weyerhaeuser-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.31 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.299 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 21.99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 72.55 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27.45 Prozent verringert.

Weyerhaeuser wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch