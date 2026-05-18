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Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043

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Top-Dividendenzahlung 18.05.2026 16:36:29

S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Weyerhaeuser Aktionären eine Freude

S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Weyerhaeuser Aktionären eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Weyerhaeuser.

Weyerhaeuser
18.01 CHF 0.67%
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Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Weyerhaeuser am 15.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0.84 USD. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5.00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Weyerhaeuser 606.00 Mio. USD kosten. Damit wurde die Weyerhaeuser-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 11.40 Prozent geschmälert.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte die Weyerhaeuser-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 22.68 USD. Für das Jahr 2025 weist die Weyerhaeuser-Aktie eine Dividendenrendite von 3.55 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 2.84 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Weyerhaeuser via New York um 39.23 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -5.60 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Weyerhaeuser-Dividendenvorhersage

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.84 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 3.71 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Weyerhaeuser

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Weyerhaeuser beläuft sich aktuell auf 16.363 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Weyerhaeuser verfügt über ein KGV von aktuell 52.90. Der Umsatz von Weyerhaeuser betrug in 2025 6.905 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 0.45 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto,Tischenko Irina / Shutterstock.com
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