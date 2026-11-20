|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Western Union Company-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11.98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.347 Anteile im Depot. Die gehaltenen Western Union Company-Aktien wären am 19.11.2026 50.67 USD wert, da der Schlussstand 6.07 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 49.33 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 1.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Union Company
|
20.11.26
|Verluste in New York: S&P 500-Anleger nehmen zum Handelsende Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Western Union Company
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.