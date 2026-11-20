Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11.98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.347 Anteile im Depot. Die gehaltenen Western Union Company-Aktien wären am 19.11.2026 50.67 USD wert, da der Schlussstand 6.07 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 49.33 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 1.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch