S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 11.08.2023 wurde die Western Digital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Western Digital-Aktie an diesem Tag 31.19 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.061 Western Digital-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 438.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’053.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’305.37 Prozent angezogen.

Western Digital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 149.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch