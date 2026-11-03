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|Lukrativer Western Digital-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Western Digital-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Western Digital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Western Digital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31.219 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 10’570.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338.59 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 957.04 Prozent gleich.
Der Marktwert von Western Digital betrug jüngst 136.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Western Digital Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Western Digital am 03.11.2026
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