S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Western Digital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Western Digital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31.219 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 10’570.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338.59 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 957.04 Prozent gleich.

Der Marktwert von Western Digital betrug jüngst 136.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch