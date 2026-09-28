West Pharmaceutical Services Aktie 112491 / US9553061055
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in West Pharmaceutical Services-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden West Pharmaceutical Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag bei 379.08 USD. Bei einem West Pharmaceutical Services-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.638 West Pharmaceutical Services-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 370.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977.21 USD wert. Das entspricht einem Minus von 2.28 Prozent.
Zuletzt ergab sich für West Pharmaceutical Services eine Börsenbewertung in Höhe von 26.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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