West Pharmaceutical Services Aktie 112491 / US9553061055
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in West Pharmaceutical Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das West Pharmaceutical Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80.76 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 123.824 West Pharmaceutical Services-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 346.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42’871.47 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 42’871.47 USD entspricht einer Performance von +328.71 Prozent.
West Pharmaceutical Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.30 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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