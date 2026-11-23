Heute vor 3 Jahren wurden Trades der West Pharmaceutical Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 351.17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.285 West Pharmaceutical Services-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.14 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Anteils am 20.11.2026 auf 390.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.14 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von West Pharmaceutical Services belief sich zuletzt auf 27.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch