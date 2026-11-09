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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in West Pharmaceutical Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag bei 77.56 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das West Pharmaceutical Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12.893 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen West Pharmaceutical Services-Anteile wären am 06.11.2026 5’154.85 USD wert, da der Schlussstand 399.81 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 415.48 Prozent.
Der Börsenwert von West Pharmaceutical Services belief sich zuletzt auf 27.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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