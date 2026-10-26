S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das West Pharmaceutical Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der West Pharmaceutical Services-Anteile betrug an diesem Tag 327.32 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.551 West Pharmaceutical Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 392.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’980.63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19.81 Prozent.

Jüngst verzeichnete West Pharmaceutical Services eine Marktkapitalisierung von 27.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch