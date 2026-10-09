Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Welltower-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Welltower-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Welltower-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82.69 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.093 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’697.30 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 08.10.2026 auf 223.04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 169.73 Prozent zugenommen.
Welltower wurde am Markt mit 158.95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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