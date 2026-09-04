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Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040

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Performance im Blick 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Welltower
193.71 CHF -0.92%
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Welltower-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82.64 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Welltower-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121.007 Welltower-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 241.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’177.15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 191.77 Prozent zugenommen.

Welltower war somit zuletzt am Markt 171.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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