Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Welltower-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.79 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Welltower-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.794 Welltower-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 236.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’783.35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 178.33 Prozent zugenommen.
Welltower war somit zuletzt am Markt 171.61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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