Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Welltower-Anlage unter der Lupe
|
25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Welltower-Aktie Anlegern gebracht.
Das Welltower-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Welltower-Anteile bei 171.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 58.241 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 233.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’605.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.06 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Welltower zuletzt 165.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Welltower Inc
Analysen zu Welltower Inc
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.