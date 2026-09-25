S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen

Das Welltower-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Welltower-Anteile bei 171.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 58.241 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 233.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’605.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.06 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Welltower zuletzt 165.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch