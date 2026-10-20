S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wells Fargo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Wells Fargo-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wells Fargo-Aktie investiert, befänden sich nun 1.163 Wells Fargo-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 81.80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 95.09 USD wert. Mit einer Performance von -4.91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Wells Fargo belief sich zuletzt auf 251.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch