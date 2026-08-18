Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wells Fargo-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden Wells Fargo-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48.53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wells Fargo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.061 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 87.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180.38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.38 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich zuletzt auf 268.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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