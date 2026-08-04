Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wells Fargo von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Wells Fargo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die Wells Fargo-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44.85 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Wells Fargo-Aktie investiert hat, hat nun 22.297 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wells Fargo-Aktie auf 87.89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’959.64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 95.96 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich zuletzt auf 261.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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