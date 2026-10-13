Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wells Fargo von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Wells Fargo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Wells Fargo-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wells Fargo-Anteile an diesem Tag 44.75 USD wert. Bei einem Wells Fargo-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 223.464 Wells Fargo-Aktien. Die gehaltenen Wells Fargo-Anteile wären am 12.10.2026 18’618.99 USD wert, da der Schlussstand 83.32 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 18’618.99 USD entspricht einer Performance von +86.19 Prozent.
Wells Fargo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 252.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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