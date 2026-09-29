S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurden WEC Energy Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 114.22 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 87.550 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 101.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’881.98 USD wert. Mit einer Performance von -11.18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

WEC Energy Group war somit zuletzt am Markt 32.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch