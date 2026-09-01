S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in WEC Energy Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden WEC Energy Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die WEC Energy Group-Aktie an diesem Tag 106.51 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die WEC Energy Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.389 WEC Energy Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 996.81 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 31.08.2026 auf 106.17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.32 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 34.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch