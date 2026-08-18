WEC Energy Group Aktie 28613477 / US92939U1060
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 96.46 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 103.670 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’454.49 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 17.08.2026 auf 110.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.54 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 36.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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