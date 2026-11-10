S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2021 wurde die WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90.64 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110.327 WEC Energy Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 117.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’924.76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.25 Prozent angewachsen.

WEC Energy Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch