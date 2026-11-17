|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|WEC Energy Group-Investition im Blick
|
17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das WEC Energy Group-Papier an diesem Tag 55.53 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die WEC Energy Group-Aktie investierten, hätten nun 1.801 Anteile im Besitz. Die gehaltenen WEC Energy Group-Aktien wären am 16.11.2026 211.53 USD wert, da der Schlussstand 117.46 USD betrug. Mit einer Performance von +111.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
WEC Energy Group war somit zuletzt am Markt 38.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu WEC Energy Group Inc
Analysen zu WEC Energy Group Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen verhalten fester - Hang Seng gegen den Trend mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich unterdessen leichte Startverluste ab. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich.