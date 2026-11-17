Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das WEC Energy Group-Papier an diesem Tag 55.53 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die WEC Energy Group-Aktie investierten, hätten nun 1.801 Anteile im Besitz. Die gehaltenen WEC Energy Group-Aktien wären am 16.11.2026 211.53 USD wert, da der Schlussstand 117.46 USD betrug. Mit einer Performance von +111.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

WEC Energy Group war somit zuletzt am Markt 38.65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch