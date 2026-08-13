S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Waters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Waters-Anteile betrug an diesem Tag 296.83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Waters-Aktie investierten, hätten nun 3.369 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’401.98 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 12.08.2026 auf 416.15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.20 Prozent erhöht.

Insgesamt war Waters zuletzt 40.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch