S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Waters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 393.58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.541 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 420.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’068.58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.86 Prozent angewachsen.

Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch